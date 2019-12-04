Son Dakika Haberleri: Manisa uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı
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Manisa uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, drenaj borusunun bakımı için indiği uçurumda mahsur kalan özel bir firmanın işçisi Kürşat Yılmaz'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, drenaj borusunun bakımı için indiği uçurumda mahsur kalan özel bir firmanın işçisi Kürşat Yılmaz'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yılmaz, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir Eski Yolu mevkisinde meydana geldi. Özel bir firmanın personeli Kürşat Yılmaz (40), yaklaşık 20 metrelik yamaçtan, drenaj borusunun bakımı için indi. Bakım sonrası yağmurun etkili olduğu uçurumda yukarı çıkmak isteyen Yılmaz, aşağı düşmesinden endişelenince bölgede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi

Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, korku dolu anlar yaşayan Yılmaz'ı uzattıkları halat yardımıyla yukarı çekerek kurtardı. Uçurumda kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Yılmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Manisa uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:28 Kaynak: DHA
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