Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali iptal edildi - Son Dakika

480. Uluslararası Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iptal edildi.

Festivali düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleşen Mesir karma töreni ile UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festivalin Kovid-19'a yönelik tedbirler nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

21 Mart'ta mesir karma töreni, 14 - 19 Nisan tarihleri arasında da festivalin düzenlenmesi planlanıyordu.