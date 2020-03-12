Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali iptal edildi - Son Dakika

Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali iptal edildi
6 saat önce
480. Uluslararası Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:54 Kaynak: AA
480. Uluslararası Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iptal edildi.
Festivali düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleşen Mesir karma töreni ile UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festivalin Kovid-19'a yönelik tedbirler nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
21 Mart'ta mesir karma töreni, 14 - 19 Nisan tarihleri arasında da festivalin düzenlenmesi planlanıyordu.
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