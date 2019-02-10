Manisa Ürettiği 'Diyet Midye' ile Siparişlere Yetişemiyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işletmeci 43 yaşındaki Nebi Takak, diyet yüzünden midye yiyemeyenleri sevindirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işletmeci 43 yaşındaki Nebi Takak, diyet yüzünden midye yiyemeyenleri sevindirdi. Kilo alma korkusuyla midye yemekten çekinen vatandaşlara yönelik, basmati türü pirinç kullanarak 'diyet midye' yapan Takak, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi. Yunusemre ilçesinde 30 yıl öncesinde küçük bir tepside köşe başlarında midye satışı yaparak sektöre giren, evli ve 4 çocuk babası Nebi Takak, 2006 yılında küçük bir dükkana geçerek kurumsallaştı. Takak, 1.5 yıllık süreçte dükkanını büyüttü. İki katlı işyerine geçen Takak, midyeyi kendisi imal etmeye başladı. Takak, bir müşterisinin tavsiyesi üzerine 'diyet midye' üretme kararı aldı. Diyet yapanların kullandığı basmati türü pirinç ile 3 ay önce midye üretimine başladı. Yağ, tuz, baharat, basmati pirinç ve su karışımıyla yaptığı diyet midye, kısa sürede ilgi gördü.



TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPTIK



Sipariş yoğunluğu nedeniyle diyet midye üretimine yetişemediğini söyleyen Takak, Yaptığım araştırma sonrası, basmati türü pirinç kullanarak diyet midye yaptım. Herkes çok beğendi. Talepler gelmeye başladı. Artık siparişlere yetişemez oldum. 'Benim şekerim var, bu yüzden midye yiyemiyorum' diyen müşterilerimiz de artık 'diyet midye' yemeye başladı. Normal midye kilogram fiyatı 40 lira. Diyet midyenin ise maliyeti biraz daha farklı. Sipariş üzerine olduğu için kilogramını 50 liradan satıyoruz. Yapım aşaması yaklaşık 2 saatimizi alıyor. Diyet midyeyi, Türkiye'de ilk kez biz yaptık dedi.



BASMATİ PİRİNÇ NEDİR



Basmati pirinç, başka bir pirinç türü olan yasemin pirincini andırmakla beraber daha hafif bir rayihaya sahiptir. Beyaz ve kahverengi olmak üzere iki türü bulunan basmati pirinç, glisemik indeksi oldukça düşük bir pirinç türüdür. Bu yüzden özellikle diyet listelerine eklenir. Pişerken kendi boyutunun iki katı kadar uzayabilen tek pirinç türü olarak da bilinir. Yetişirken istediği bol suyu pişerken de ister. Bu yüzden normal pirinçlerle pilav yaparken kullanılan su miktarından daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bol suyla pişmesine rağmen bile piştikten sonra tane tane kalır.

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