Son Dakika Haberleri: Manisa Uyuşturucuya 19 Tutuklama

Manisa Uyuşturucuya 19 Tutuklama

58 dakika önce

Uyuşturucuya 19 tutuklamaManisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucuya 19 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa ve İzmir'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik bir süre teknik takip yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla geçen salı günü harekete geçen ekipler, yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca, dün (cuma) akşam adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı, diğer 19 zanlı ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:25 Kaynak: DHA

Manisa, Akhisar, Güncel
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