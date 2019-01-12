Manisa Uyuşturucuya 19 Tutuklama
58 dakika önce
Uyuşturucuya 19 tutuklamaManisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucuya 19 tutuklama Manisa
'nın Akhisar
ilçesi merkezli 2 ilde, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa ve İzmir
'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik bir süre teknik takip yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla geçen salı günü harekete geçen ekipler, yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca, dün (cuma) akşam adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı, diğer 19 zanlı ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:25 Kaynak: DHA
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu
Son Dakika! YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu
Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana