Manisa Vakfı, Ayşe Hafsa Sultan'ı mesir macunuyla anacak - Son Dakika

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan, vefatının 486. yılında Manisa Vakfı tarafından İstanbul'daki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. Anma töreninin ardından vatandaşlara şifalı mesir macunu dağıtılacak. Manisa Vakfı Başkanı Ercan Oğuz ve yönetimi Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek anma programına davet etti.



Manisa Vakfı her yıl düzenli olarak organize ettiği Ayşe Hafsa Sultan'ı kabri başındaki anma programına Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret ederek davet etti. Vakıf Başkanı Ercan Oğuz, Vali Deniz'e türbe tamamlandıktan sonra ikincisi, bugüne kadar da 9'uncusu tertip edilecek anma programına davet etti. Vali Deniz'in anma programına katılmasının hem vakfı hem de kendilerini mutlu edeceğini söyledi.



Programın hayırlı olmasını dileyen Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, bir programı çıkmadığı takdirde programı katılacağını belirtti. Ziyarette Vakıf Başkan Vekili Önder Güzelarslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Çanşalı da hazır bulundu.



12 Nisan 2020 Pazar günü Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın vefatının 486. yıl dönümünde İstanbul Fatih'te bulunan, Yavuz Sultan Selim Cami Haziresi'nde anma programı düzenlenecek. Mehter Takımı gösterileriyle başlayacak programda, protokol konuşmaları ve dualar edilecek. Program, Ayşe Hafsa Sultan'ın vasiyeti üzerine 480 yıldır Manisa'daki Sultan Camisinin minare ve kubbelerinden saçılan şifalı mesir macunu ikram edilecek. - MANİSA