Son Dakika Haberleri: Manisa Valiliği Basketbol Sahaları Yaptırıyor

Manisa Valiliği Basketbol Sahaları Yaptırıyor

1 saat önce

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 4 ilçede 7 adet basketbol sahası yapımı için açık ihale usulü ile ihale düzenleneceği öğrenildi.

Manisa Valiliği Basketbol Sahaları Yaptırıyor, System.String[]
Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 4 ilçede 7 adet basketbol sahası yapımı için açık ihale usulü ile ihale düzenleneceği öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu, Sarıgöl, Salihli ve Gördes ilçelerinin muhtelif mahallelerinde basket sahası yapımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhalenin, 12 Mart 2019 tarihinde saat 10.00'da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacağı bildirildi. Sözleşmenin imzalanmasından 5 gün sonra yer tesliminin yapılarak inşaatlara başlanacağı ve tesislerin 100 gün içinde teslim edileceği öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Turgutlu, basketbol, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi

"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Valiliği Basketbol Sahaları Yaptırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]