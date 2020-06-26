Manisa Valiliği: "Deprem hasara neden olmadı" - Son Dakika

AFAD'a göre merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyacak Mahallesi olan Kandilli'ye göre ise Akhisar'ın Sazoba Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Sazoba Mahallesinde incelemelerde bulundu. Başkan Dutlulu, çok korktuklarını ancak depremin hasara yol açmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Kandilli'ye göre 5.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Akhisar'ın Sazoba Mahallesi'nde açıklama yaptı. Başkan Dutlulu, "Başta Akhisar ve Saruhanlı olmak üzere bu depremden etkilenen korkan tüm vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah daha büyük afetlerden korusun. Çok şükür şuana kadar çok ciddi gözüken bir durum yok ama hepimiz çok korktuk. Hepimize çok geçmiş olsun" dedi.

Depremin ardından ikinci yazılı basın açıklaması yayımlayan Manisa Valiliği ise Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine bağlı tüm mahallelerle irtibatın sağlandığını ve depremden kaynaklanan herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

(İHA)