Manisa Valiliği: Depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valiliği: Depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır - Son Dakika

Manisa Valiliği: Depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

6 saat önce

Manisa Valiliği, saat 03.23'te Akhisar'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Manisa Valiliği: Depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır, System.String[]

Manisa Valiliği, saat 03.23'te Akhisar'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremde 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Bu arada 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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