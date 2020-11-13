Manisa Valiliği il genelinde sigara içmenin yasaklandığı yerleri paylaştı - Son Dakika

Manisa Valiliği il genelinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin içiminin yasaklandığı ilçelerdeki cadde, bulvar, sokak ve meydanları paylaştı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ilçeler ve sigara içiminin yasaklandığı yerler şöyle: " Akhisar: 21. sokak ile 50. sokak arasında bulunan Tahirün Caddesi, 21. sokak ile 174 sokak arasında bulunan (167) cadde.

Demirci: pazaryerleri, banka, PTT, kargo şubelerinin önleri.

Gördes: Cumhuriyet Caddesi (Osman Paşa Caddesi ile kesişimindin başlayarak Molla Fenari Caddesi kesişiminde biten bölümü), Molla Fenari Caddesi (Özgür Artunç Bulvarı kesişiminden başlayarak Atatürk caddesi kesişiminde biten bölümü), Atatürk Caddesi (Osman Paşa Caddesi kesişiminden başlayarak, Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi kesişiminde biten bölümü), Şehit Pilot Bahri Ünser Caddesi (Atatürk Caddesi kesişiminden başlayarak Özgür Artunç Bulvarı kesişimine kadar olan bölümü), Özgür Artunç Bulvarı (Osman Paşa Caddesi kesişiminden başlayarak Şehit Bahri Ünser Caddesi kesişimine kadar olan kısmı), Havuzlu Çarşı Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Şehit Makbule Hanım Meydanı.

Salihli: Pazaryerleri, Mithat Paşa Caddesi (Sevgi Yolu), Kurudere Caddesi, İrfan Sokak (Dutlu Sokak).

Selendi: Perşembe Günleri Hava Astsubay Kamil Yılmaz Caddesi'nin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği yer ile Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerler arası(Eski Uşak Caddesi), Sebze/Meyve Pazarı, Tuhafiye Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Tokatüstü Meydanı olarak bilinen bölge hafta içi her gün, PTT ve bankaların önleri.

Soma: Hürriyet Bulvarı, Tahsin Baykal Caddesi, İdman Sokağı, Atatürk Caddesinin Cengiz Topel Meydanından Beşyola kadar olan kısmı, Fatih Caddesinin İkiz Kulelerden 13 Eylül Kavşağına kadar olan kısmı.

Şehzadeler: Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 8 Eylül Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi, Kumludere Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Avni Gemicioğlu Caddesi, Hükümet Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Borsa Caddesi, Yeni Cami Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Turgutlu: Atatürk Bulvarında bulunan banka ve ATM önleri, pazaryerleri.

Yunusemre: Kamu kurum ve kuruluşlarının ön cephelerinde ve ana giriş noktaları, ayrıca diğer noktalarda mesafe gözetmeksizin 1 (bir) kişiden fazla grup oluşturacak şekilde sigara, tütün ve tütün mamullerinin kullanımı, özel ve kamuda çalışan personelin işe/eve gidiş-geliş için kullandığı servis bekleme noktaları, cami ve okul bahçeleri, pazaryerleri, kuyruğa girilen yerler, market, fırın, kasap, kafe, manav vb. gıda malzemesi satışı yapılan işyerlerinin önleri, alışveriş merkezi giriş ve çıkışları, gazete bayileri, internet kafelerin önleri, banka ve bankamatik önleri, fatura ödeme, su yükleme ve otobüs kartı yükleme noktaları önleri, 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi, Bankalar Caddesi, Kenzi Caddesi, Horozköy Caddesi, Cemal Ergün Caddesi, Nusret Köklü Caddesi, 75. Yıl Caddesi, Bahri Sarıtepe Caddesi, Kumludere Caddesi, Muradiye İstasyon Caddesi, Manisa Caddesi, Çullu Caddesi, Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü, Muradiye Kampüsü Yerleşkesi, Uncubozköy Kampüsü Yerleşkesi." - MANİSA