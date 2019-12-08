Son Dakika Haberleri: Manisa Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyelerinden, hastanede inceleme
Son Dakika Güncel Manisa Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyelerinden, hastanede inceleme - Son Dakika

Manisa Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyelerinden, hastanede inceleme

7 saat önce

Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Merkezefendi Devlet Hastanesindeki mahkum ve tutuklu bölümünde incelenmelerde bulundu.

Manisa Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyelerinden, hastanede inceleme, System.String[]

Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Merkezefendi Devlet Hastanesindeki mahkum ve tutuklu bölümünde incelenmelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı'nın başkanlığını yaptığı Manisa İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Başhekim Operatör Dr. Fatih Zeren ve hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Sandıkçı, hastanede mahkum ve tutuklular için yapılan çalışmaların her açıdan memnuniyet verici olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Merkezefendi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar
Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı Türk savaş gemisine kilitlendi Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor 3 çocuk annesi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 23:20:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyelerinden, hastanede inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]