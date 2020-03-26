Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma başlattı

6 saat önce

65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının başladığı 22 Mart tarihinde Manisa şehirler arası otogarında yaşlı bir adama hoş olmayan bir davranış sergileyen ve bugün bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerin ardından Manisa Valiliği polis memurunun açığa alındığını...

Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma başlattı, System.String[]

65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının başladığı 22 Mart tarihinde Manisa şehirler arası otogarında yaşlı bir adama hoş olmayan bir davranış sergileyen ve bugün bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerin ardından Manisa Valiliği polis memurunun açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Manisa'da 22 Mart tarihinde gerçekleşen olayın bugün sosyal medya hesaplarında paylaşılması ve haberlere konu olmasının ardından Manisa Valiliği olaya karışan polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "22 Mart 2020 günü Manisa şehirler arası otogarında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı gün yaşanan, sosyal medya ve basına yansıyan üzücü olayla ilgili olarak, yaşlı amcamıza saygısızca davranışta bulunan personel, valiliğimizce görevinden derhal uzaklaştırılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaydaki memurun davranışının tarafımızdan kabul edilemez olduğunun bilinmesi ve benzer davranışlar sergileyenler hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." - MANİSA

22 Mart, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:16 Kaynak: İHA

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