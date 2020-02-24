Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama - Son Dakika

Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama

16 dakika önce

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama, System.String[]

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.


Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün sabaha da depremle uyandı. Saat 05.43'te merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24.02.2020 tarihinde saat 05.43'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:27 Kaynak: İHA
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