Manisa Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması
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Manisa Valiliği tarafından gece 03.23'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
Manisa Valiliği tarafından gece 03.23'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.02.2020 tarihinde saat 03.23'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." - MANİSA
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