Manisa Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

28 dakika önce

Manisa Valiliği tarafından gece 03.23'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı.

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması, System.String[]

Manisa Valiliği tarafından gece 03.23'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı açıklandı.


Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.02.2020 tarihinde saat 03.23'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." - MANİSA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ÖSYM, Twitter'dan +18'lik hesabın takip edilmesi hakkında açıklama yaptı Koronavirüs karantina merkezinde bir kamu görevlisi ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 10:52:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]