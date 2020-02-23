Manisa Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

7 saat önce

Manisa Valiliği, meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

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Manisa Valiliği, meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.


Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün saat 15.40'da merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.


Meydana gelen depremden 6 dakika sonra ise merkez üssü Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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