Manisa Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması

19 dakika önce

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması, System.String[]

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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