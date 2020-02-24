Manisa Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması

14 dakika önce

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması, System.String[]

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05: 43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.

Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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