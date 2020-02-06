Manisa Valiliğinden depremde hasar tespit açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valiliğinden depremde hasar tespit açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Manisa Valiliğinden depremde hasar tespit açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Manisa Valiliği, 22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrası yapılan incelemelerde Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edildiği bilgisini verdi.

Manisa Valiliğinden depremde hasar tespit açıklaması Açıklaması, System.String[]

Manisa Valiliği, 22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrası yapılan incelemelerde Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edildiği bilgisini verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akhisar ve Kırkağaç'ta farklı tarihlerde meydana gelen depremlerin ardından Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde 76 mahallede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemine başlanıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrası yapılan incelemelerde Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede AFAD İl Müdürlüğü tarafından 518 adet çadır kurulmuştur. Ayrıca depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yerleştirilmiştir."

Konteyner kurulumlarına başlanıyor


Öte yandan depremden zarar gören vatandaşlara yönelik barınma, nakdi yardım, sıcak yemek, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçları Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

Depremde evi ağır hasar gören vatandaşlar için AFAD İl Müdürlüğü tarafından konteyner ev kurulumuna başlanılacağı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog ve sosyal çalışmacı personelden oluşan ekipler de depremden etkilenen vatandaşları çadırlarında ve evlerinde ziyaret ederek, "Psikososyal Destek Hizmeti" veriyor.

Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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