Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama - Son Dakika

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Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama
6 saat önce
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'daki ilgili kurumlar harekete geçti. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "04.02.2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. - MANİSA
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