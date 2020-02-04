Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama - Son Dakika

Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama

6 saat önce

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama, System.String[]

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'daki ilgili kurumlar harekete geçti. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "04.02.2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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