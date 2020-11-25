Manisa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Manisa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
25.11.2020 11:33
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapıldığının tespit edildiği bu konuda vatandaşların duyarlı olmaları istendi.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapıldığının tespit edildiği bu konuda vatandaşların duyarlı olmaları istendi.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, Manisa Valisi ve Manisa Valiliği'nin adına arayarak yardım toplama talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur." - MANİSA
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