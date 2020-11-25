Manisa Valiliğinden yardım toplama vaadiyle dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Manisa Valiliği, vatandaşları yardım toplama vaadiyle Vali Yaşar Karadeniz'in ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

Bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların bu ve benzeri bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirmesi istendi.