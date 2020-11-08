Manisa Valiliğinden yaşlı ve kronik hastalara uyarı - Son Dakika

Manisa Valiliğinden yaşlı ve kronik hastalara uyarı

08.11.2020 11:44
Manisa Valiliğinden yaşlı ve kronik hastalara uyarı, System.String[]

Manisa Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapılarak son zamanlarda artış gösteren korona virüs salgınından en çok etkilenen yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve aile fertleri dahil kimseyle temas etmemeleri istendi.

Manisa Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapılarak son zamanlarda artış gösteren korona virüs salgınından en çok etkilenen yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve aile fertleri dahil kimseyle temas etmemeleri istendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış Manisa'da da devam ederken Manisa Valiliği vatandaşları uyardı. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara 'Gerekmedikçe evlerinizden çıkmayın' uyarısı yapan Manisa Valiliği herkesin kurallara uymasını ve gerekli duyarlılığı göstermesini istedi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son bir ayda ülkemizde olduğu gibi, İlimizde de Covid-19 vakalarında önemli artışlar olmuştur. Buna paralel olarak, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısı da artmaktadır. Yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşlarımız bu salgından en çok etkilenen kesim olup, hayatını kaybedenler de ağırlıklı olarak bu gruplarda yer alan vatandaşlarımızdır. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi yaşlılarımızla ve hastalarımızla birlikte atlatarak, Covid-19'a yakalanmadan sağlıklı günlere ulaşıp hayatımızı sürdürmek elimizdedir. Yapmamız gereken şey, belirlenmiş kurallara uymak ve virüsün yayılım zincirini kırmaktır. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kuralını genç, yaşlı demeden uygulayalım ve virüsün yayılım zincirini kıralım. Bu hepimiz için kendimize, ailemize, yaşlılarımıza ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzdur. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşlılarımızın ve önemli kronik rahatsızlığı olanların, sağlıkları ve yaşamlarını sürdürmeleri açısından zorunlu olmadıkça ikametlerinden ayrılmamaları ve aile fertleri dahil diğer insanlarla temas etmemeleri gerekmektedir. Her zor dönemde olduğu gibi, bu salgın döneminde de vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı ve sorumluluğu göstereceklerine inancımız tamdır." - MANİSA

Manisa Valiliğinden yaşlı ve kronik hastalara uyarı

Koronavirüs, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa Valiliğinden yaşlı ve kronik hastalara uyarı - Son Dakika


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