Manisa Valiliğine ziyaret trafiği - Son Dakika
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Manisa Valiliğine ziyaret trafiği

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Samet Güleryüz'ü, TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin'i, GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu'nu ağırladı.

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Manisa Valisi Ahmet Deniz, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Samet Güleryüz'ü, TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin'i, GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu'nu ağırladı.


Manisa Valisi Ahmet Deniz ziyaretçilerini ağırladı. Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Samet Güleryüz, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Deniz de İl Temsilcisi Güleryüz ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


GEMA'dan Vali Deniz'e teşekkür


Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve Salihli Poyraz Köyü Muhtarı Zeki Girgin de Vali Deniz'e ziyarette bulundu. Ziyarette muhtar Girgin, tarımsal alanların sulanması amacıyla Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan 449 bin lira değerindeki Damlama Projesi nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Deniz, sulu tarımda damlama sulama yönteminin önemine değindi. Vali Deniz, bu yöntemle sulama yapılan tarım alanlarından alınan ürünlerde verim artışının daha yüksek olduğunu ve kısıtlı olan su kaynaklarının daha az kullanıldığını belirterek, bu yöntemin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.


Ayrıca Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKİM) Genel Müdürü Mehmet Derin ve yönetimi de Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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