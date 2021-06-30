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Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası - Son Dakika

Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası

30.06.2021 20:45
Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası, System.String[]

Manisa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Valilik Kupası Kulüpler arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi.

Manisa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Valilik Kupası Kulüpler arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi. Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar ve Yıldız Erkeklerde şampiyon oldu.

Manisa'da 16 Haziran'da Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başlayan müsabakalar, final maçlarıyla son buldu. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle sporculara madalya ve kupaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Ersuz, Şehzadeler Gençlik Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Manisa Voleybol İl Temsilcisi Ahmet Dalkıran ve Ataspor Kulübü Başkanı Hasan Uygun tarafından verildi.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Ersuz, "Müsabakaları, küçük kızlarda 7, yıldız kızlarda 6, genç kızlarda 5, yıldız erkeklerde 4 takımın katılımıyla pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdik. Bu turnuvayı sporcularımızın maç tecrübelerini kazanması açısından yararlı görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde her branşta olduğu gibi voleybolda da altyapımız günden güne büyüyor. Ana hedefimiz Manisamızdan Türk voleyboluna yetenekli ve ahlaklı sporcular kazandırmaktır. Sporcularımızın modern tesislerimizde disiplinli çalışmalarını sürdürerek, ilerde milli takım seviyesine gelebileceğine inanıyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyor, birinci olan kulüplerimizi ve sporcularımızı da tebrik ediyorum." dedi.

Turnuvanın dereceye giren takımları şöyle: "Genç Kızlar kategorisinde birinci Turgutlu Belediyespor, ikinci Yunusemre Belediyespor, üçüncü Akhisar Belediyespor. Yıldız Kızlar kategorisinde birinci Ataspor Kulübü, ikinci Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü İl Gençlikspor Kulübü. Küçük Kızlar kategorisinde birinci Ataspor Kulübü, ikinci Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü Akhisar Belediyespor. Yıldız Erkeklerde ise birinci Turgutlu Belediyespor, ikinci Jeopark Kula Belediyespor, üçüncü Manisa İl Gençlikspor Kulübü." - MANİSA

Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası
Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası
Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası
Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası
Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası
Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası
Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası

Şampiyon, Turgutlu, voleybol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası - Son Dakika Spor


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