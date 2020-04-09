Manisa Valisi Ahmet Deniz, 5 maaşını

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 aylık maaşını bağışlayan Kıbrıs gazisi İsmail Bol'a teşekkür etti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Deniz, kampanyaya 5 maaşını bağışlayan İsmail Bol'u telefonla arayarak teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Deniz, Bol'un gösterdiği duyarlılıkla herkese örnek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birlik ve dayanışma gerektiren bir dönemde geçtiğini vurgulayan Vali Deniz, şunları kaydetti:

"Bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu günlere sağlam ve güçlü bir şekilde ulaştı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası', Türk milletinin gönlünün zenginliğini, paylaşımcılığını ve her daim devletinin ve milletinin yanında olduğunu gösterdi. Kampanyaya destek olan gazimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehrimizden de kampanya katkı sunan Manisalı hemşerilerimize minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Gazi İsmail Bol da "Ülkemizin bu salgından biran önce kurtulması için dua ediyorum ve herkesi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.