Manisa Valisi Ahmet Deniz, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı Ziyaret Etti
1 saat önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.
Manisa
Valisi Ahmet Deniz, Vali Ersin Yazıcı
'yı makamında ziyaret etti.
Vali Ersin Yazıcı, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ağırladı. Vali Deniz ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Yazıcı ile birlikte makama geçti. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Yazıcı, ziyaretleri için Vali Deniz'e teşekkür etti.
Vali Deniz ise Balıkesir
'de olmaktan, Balıkesir Valisini ziyaret etmekten mutlu olduğunu ifade etti ve bu güzel ev sahipliği için Vali Yazıcı'ya teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:55 Kaynak: İHA
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