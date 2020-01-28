Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kırkağaç olan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyle iletişime geçtiklerini söyledi.

Başta AFAD olmak üzere ekiplerin sahadan ilk bilgileri aldığını vurgulayan Deniz, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Muhtar arkadaşlarla da görüşüyoruz. Arkadaşlarımız da Kırkağaç merkez ve mahallerini kontrol edecekler." diye konuştu.