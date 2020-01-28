Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Kırkağaç'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valisi Ahmet Deniz: 'Kırkağaç'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok' - Son Dakika

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Kırkağaç'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok"

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz:

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kırkağaç olan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyle iletişime geçtiklerini söyledi.

Başta AFAD olmak üzere ekiplerin sahadan ilk bilgileri aldığını vurgulayan Deniz, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Muhtar arkadaşlarla da görüşüyoruz. Arkadaşlarımız da Kırkağaç merkez ve mahallerini kontrol edecekler." diye konuştu.

Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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