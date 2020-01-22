Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valisi Ahmet Deniz: '(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı... - Son Dakika

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı...

7 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"

Manisa Valisi Ahmet Deniz: (Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı...

Çeltikçi, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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Son Dakika

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