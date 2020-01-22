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Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı...
7 saat önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir