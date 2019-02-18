Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Selendi'de Uçak Düştüğü İddiası) Bir Vatandaşımız Alçaktan Geçen Uçağı...
1 saat önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Selendi'de uçak düştüğü iddiası) Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor.
Manisa
Valisi Ahmet Deniz: "( Selendi
'de uçak düştüğü iddiası) Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:35 Kaynak: AA
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