Son Dakika Haberleri: Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Selendi'de Uçak Düştüğü İddiası) Bir Vatandaşımız Alçaktan Geçen Uçağı...

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Selendi'de Uçak Düştüğü İddiası) Bir Vatandaşımız Alçaktan Geçen Uçağı...

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Selendi'de uçak düştüğü iddiası) Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor.

Manisa Valisi Ahmet Deniz:
Manisa Valisi Ahmet Deniz: "( Selendi'de uçak düştüğü iddiası) Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:35 Kaynak: AA

Manisa, Selendi, Güncel
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