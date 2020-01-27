Manisa Valisi Deniz, Akhisar depremindeki hasarı açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 22 Ocak'ta Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalarında bölgede 241 ağır, 446 az hasarlı bina tespit edildiğini bildirdi.

Vali Deniz, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, geçen hafta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa, İzmir ve Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı 32 kişilik ekibin, depremin etkilediği Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerinde incelemelerini tamamladığını söyledi.

Depremden Akhisar'da 41, Kırkağaç'ta 6, Saruhanlı'da ise 2 mahallenin etkilendiğini aktaran Vali Deniz, şunları kaydetti:

"Akhisar ilçesinde 2 bin 610 konut yapıda 130 ağır hasarlı, 222 az hasarlı; Kırkağaç ilçesinde 1815 konut yapıda 110 ağır hasarlı, 220 az hasarlı; Saruhanlı ilçesinde ise 163 konut yapıda 1 ağır hasarlı, 4 az hasarlı olmak üzere 3 ilçede toplam 241 ağır hasarlı, 446 az hasarlı konut yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 120'nin üzerinde çadır kurulmuştur."

Vali Deniz, depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşın Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yerleştirildiğini, vatandaşların barınmalarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.