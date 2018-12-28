Son Dakika Haberleri: Manisa Valisi Deniz, Demirci'de Temaslarda Bulundu

Manisa Valisi Deniz, Demirci'de Temaslarda Bulundu

18 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Demirci ilçesini ziyaret etti.

Manisa Valisi Deniz, Demirci'de Temaslarda Bulundu, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Demirci ilçesini ziyaret etti.

Demirci Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Deniz, İlçe Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Vali Deniz, daha sonra Demirci Belediyesine geçti. Selçuk, burada Deniz'e ahşap oyma tablo hediye etti.

Cuma namazını kıldıktan sonra Deniz, iş yerlerinde esnafla sohbet etti.

Daha sonra Deniz, şehit Jandarma Onbaşı Mesut Bilgin'in ailesini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:34 Kaynak: AA

Selçuk, Manisa, Demirci, Güncel
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