Manisa Valisi Deniz, Demirci'de Temaslarda Bulundu
18 dakika önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Demirci ilçesini ziyaret etti.
Manisa
Valisi Ahmet Deniz, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Demirci
ilçesini ziyaret etti.
Demirci Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Deniz, İlçe Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk
ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Vali Deniz, daha sonra Demirci Belediyesine geçti. Selçuk, burada Deniz'e ahşap oyma tablo hediye etti.
Cuma namazını kıldıktan sonra Deniz, iş yerlerinde esnafla sohbet etti.
Daha sonra Deniz, şehit Jandarma
Onbaşı Mesut Bilgin'in ailesini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:34 Kaynak: AA
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