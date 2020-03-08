Manisa Valisi Deniz, deprem bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar'da meydana depremden dolayı hasar gören mahallelerde incelemede bulundu.



Manisa'da 22 Ocak'da meydana gelen ve merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki depremden hasar gören Karabörklü, Selçikli, Musalar, Gökçeahmet, Karakurt ve İlyaslar mahallelerini ziyaret eden Vali Deniz, Akhisar ve Kırkağaç kaymakamlarından çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Vatandaşlarla sohbet eden Deniz, evlerinde hasar oluştuğu için prefabrik konutlarda kalmaya devam eden mahalle sakinlerini ziyaret etti.



Vali Deniz, Kırkağaç ilçesinde yapımına devam edilen TOKİ konutlarının tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatarak, deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlardan talep edenlerin uygun koşullarla ev sahibi olabileceklerini söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman vatandaşlarının yanında olduğu belirten Deniz, şöyle konuştu:



"Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren kurumlarımızın koordineli çalışması ile kurulan çadırlar ve misafirhanelerde vatandaşlarımızı misafir ağırladık. Kısa zaman içerisinde prefabrik evler de kurularak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızdan konteyner evlerde kalmak istemeyenlere de kira yardımı yapıyoruz. Devletimiz güçlü ve her türlü ihtiyacı karşılayacak imkana sahip. Yeter ki can kaybımız olmasın diğer şeylerin telafisi mümkün "