Manisa Valisi Deniz: "Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valisi Deniz: 'Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı' - Son Dakika

Manisa Valisi Deniz: "Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı"

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı. Hızlı bir şekilde evlerimize bir bakalım. Hasar düzeyi var mı, önemli ve ciddi bir hasar var mı, tespit edeceğiz"

"Depremden sonra 4 vatandaşımız panik dolayısıyla hastaneye gitmişti. Ayaklı tedavisi oldu. Oradan taburcu oldular. 5 tane metruk binada yıkılma olmuştu. Hasarlı olan binalarımızın tespiti için de ekiplerimiz şu anda alanda"

Manisa Valisi Deniz: Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:03 Kaynak: AA
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