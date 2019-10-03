Son Dakika Haberleri: Manisa Valisi Deniz, iki vatandaşa sigarayı bıraktırdı
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Manisa Valisi Deniz, iki vatandaşa sigarayı bıraktırdı

1 saat önce

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ahmet Deniz, uzun yıllardır sigara içen İsmail Ercan ve Hasan Hüseyin Pınar isimli vatandaşları sigarayı bakma konusunda ikna etti.

Manisa Valisi Deniz, iki vatandaşa sigarayı bıraktırdı, System.String[]

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ahmet Deniz, uzun yıllardır sigara içen İsmail Ercan ve Hasan Hüseyin Pınar isimli vatandaşları sigarayı bakma konusunda ikna etti.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde İsmail Ercan ve Hasan Hüseyin Pınar isimli vatandaşların sigarayı bırakmalarına vesile oldu. Sigaranın, birçok hastalığın temel nedeni olduğunu ve sigara yüzünden her yıl birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Vali Deniz, daha sağlıklı bir hayat için 'Sigarayı Sen de Bırak' diyerek iki vatandaşı daha sigarayı bırakma konusunda ikna etti. Vatandaşların 'Sigarayı Bıraktırma Polikliniği'ne de başvurarak yardım alabileceklerini belirten Vali Ahmet Deniz, sigara ve bağımlılık yapıcı diğer maddelerle mücadele konusunda ki çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.


Sigara içmeyeceklerine dair söz veren Ercan ve Pınar, Vali Deniz'e bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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