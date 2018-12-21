Manisa Valisi Deniz'in Kula Ziyareti

Manisa
Valisi Ahmet Deniz, Kula
ilçesinin coğrafi, tarihi ve ticari olanaklarıyla kentin yükselen yıldızı olacağını söyledi.
Vali Deniz, Kula Deri Organize Sanayi Müteşebbis Heyet toplantısına katıldı ve Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti.
Deniz, kaymakamlık ziyaretinde yaptığı konuşmada, tarihi evleri ve tarım potansiyeliyle dikkat çeken ilçenin deri sektöründe de önemli başarılara imza attığını kaydetti.
Amaçlarının daha fazla üretim olduğunu dile getiren Vali Deniz, "Kula ilçemiz coğrafi, tarihi ve ticari olanaklarıyla Manisa'nın yükselen yıldızı olmaya aday. Bütün çabamız ve emeğimiz bu güzel millete en iyi hizmeti sunmak için." diye konuştu.
Deniz, daha sonra Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti.
Esnaf ziyaretinde bulunan Deniz, demirciler arastasında faaliyet gösteren demirci ustaları ile birlikte demir dövdü.
Tarihi Kula evlerini de gezen Vali Deniz, sosyal medyada paylaşmak amacıyla kendi fotoğraflarını çekti, restorasyonu tamamlanan Zühtü Bey Konağı'nda incelemede bulundu.