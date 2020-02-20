Manisa Valisi Deniz, Sarıgöl'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Sarıgöl ilçesini ziyaret etti.

İlçe Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ali Arıkan ile daire amirleri tarafından karşılanan Vali Deniz, Kaymakam Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

İlçede devam eden projelerle ilgili bilgi alan Deniz, daha sonra mahalle muhtarlarıyla Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin sorunlarını, mahallelerin eksikliklerinin giderilmesi için geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.