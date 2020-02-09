Manisa Valisi, depremzedeler için kurulan konteyner evleri inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Valisi, depremzedeler için kurulan konteyner evleri inceledi - Son Dakika

Manisa Valisi, depremzedeler için kurulan konteyner evleri inceledi

6 saat önce

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, depremde evleri ağır hasar gören kırsal Karakurt Mahallesi halkı için 30 konteyner ev kuruldu.

Manisa Valisi, depremzedeler için kurulan konteyner evleri inceledi, System.String[]

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, depremde evleri ağır hasar gören kırsal Karakurt Mahallesi halkı için 30 konteyner ev kuruldu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberindekilerle konteyner kenti gezip, incelemelerde bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki çok sayıda artçı sarsıntı nedeniyle evleri hasar gören KIrkağaç ilçesinin kırsa Karakurt Mahallesi'ndeki depremzedeler için Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün 30 konteyner ev kuruldu. Yarın, konteyner evlere elektrik ve su bağlanacağı bildirildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberinde Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat ile 'konteyner kenti' gezip, incelemelerde bulunarak AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Deniz, soğuk hava şartlarına dikkat çekip, depremzedelerin en kısa süre konteyner evlere yerleştirilmesini istedi.

Vali Deniz, daha sonra beraberindekilerle çadır kente geçip, burada çadırda kalan 2 aileyi ziyaret ederek, şikayetlerini ve isteklerini dinledi. Karakurt Mahallesi'ndeki kahvehanede köylülerle de bir araya gelen Vali Deniz, bir süre sohbet etti.

Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, Vali Deniz'e ziyareti nedeniyle teşekkür edip, "Depremin ardından devletimiz, bütün imkanlarını Karakurt için seferber etti. Şimdi de mahallemizde depremzedeler için 30 konteyner ev kuruldu. Valimizin de katılımıyla bu konteyner evleri depremzedelerimize dağıtacağız" dedi.


Kırkağaç, Karakurt, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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