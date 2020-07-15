Manisa Valisi Karadeniz 15 Temmuz'da darbedilen müezzini ziyaret etti - Son Dakika

Manisa Valisi Karadeniz 15 Temmuz'da darbedilen müezzini ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun ve ailesini ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun ve ailesini ziyaret etti.

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Gazi Kuzgun'un Yunusemre ilçesindeki evinde gerçekleşen ziyarette Kur'an- Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kuzgun, daha sonra Vali Yaşar Karadeniz'e 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Gece sela okuduktan sonra camiden çıktığı esnada kendisine yumruk atıldığını ve sırtına kaldırım taşı ile vurulduğunu belirten Kuzgun, saldırganların mahkemeden ceza aldığını ve bu süreçte devletin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Kuzgun, şöyle devam etti:

"O gece seladan, ezandan rahatsız olan vatan hainleri bizi susturmaya çalıştılar. Fakat biz kanımızın son damlasına kadar vatanımız, bayrağımız, sancağımız ve milletimiz için her zaman göreve hazırız. Darbe girişimi gecesi hainler başarılı olsaydı bugün Ayasofya açılmayacaktı. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Rabbim onun ayağına taş değdirmesin. Rabbim bizlere Mescid-i Aksa'yı da açtırmayı nasip etsin."

Vali Yaşar Karadeniz de 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi.


Vatan, millet ve bayrak aşkını kendi canlarından öte tutanların darbe girişimini önlediğini vurgulayan Karadeniz, "Milletimiz o gece bir ve beraber olmasaydı bu teşebbüsü önleyemezdik. O gece başarısızlığa uğrayanlar, halen kendilerine ümit veren, kendilerini besleyen emperyalist güçlerin talimatları altında yaşıyorlar. Milletimiz bu hainlere ve iş birlikçilerine fırsat vermez." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, gazi Kuzgun'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Karadeniz, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Manisa Valisi Karadeniz 15 Temmuz'da darbedilen müezzini ziyaret etti - Son Dakika

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