Manisa Valisi Karadeniz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Karadeniz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçen Karadeniz, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Karadeniz, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Çok iyi yakalanmış kareler, doğrusu insan seçmekte zorlanıyor. Biz de seçimimizi yaptık. 2021 yılını kapatıyoruz. 2022 yılında tüm haberlerin güzel haberler olmasını ve bir sonraki yarışmada beğeniye sunulacak fotoğrafların bu güzel anları yansıtan fotoğraflar olmasını temenni ediyorum. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum." dedi.