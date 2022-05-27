Manisa Valisi Karadeniz'e "Türk Mutfağı Haftası" ziyareti - Son Dakika
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Manisa Valisi Karadeniz'e "Türk Mutfağı Haftası" ziyareti

27.05.2022 17:49
Manisa Valisi Karadeniz'e "Türk Mutfağı Haftası" ziyareti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım, sübye ustası İsmail Vardaroğlu ile Lokantacılar Odası Başkan Yardımcısı Şafak Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım, sübye ustası İsmail Vardaroğlu ile Lokantacılar Odası Başkan Yardımcısı Şafak Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamındaki ziyarette Vali Karadeniz'e Kırkağaç kavunu çekirdeğinden yapılan "sübye" ikram edildi.

Vali Karadeniz, sübyeyi çok beğendiğini söyledi.

Türk Mutfağı Haftası'nın ülkenin yemek kültürünün tanıtılması adına önemli bir etkinlik olduğunu dile getiren Karadeniz, "Birçok yemek çeşidimiz ve gıda ürünümüz dünya tarafından biliniyor ve Türkçe isimleri ile başka dillere yerleşmiş durumda. Biz bunların tanıtımı ve sunumu noktasında güzel çalışmalar yapabilirsek Türk mutfağımızın daha cazip hale geleceğini ve daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum." dedi.

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Niğde'nin yöresel lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliğinde tanıtıldı Niğde'nin yöresel lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliğinde tanıtıldı
Kaynak: AA

Karadeniz, Manisa, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Valisi Karadeniz'e 'Türk Mutfağı Haftası' ziyareti - Son Dakika


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