Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karadeniz, mesajında, Türkiye'nin milli mücadeledeki haklılığını dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlenen, yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş, toplumun gören gözü, sesi ve kulağı olan Anadolu Ajansının, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini kazanmış bir kuruluş olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının medyadaki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek gelişen teknolojiye uyum sağladığını, kendini sürekli yenilediğini, Türk basınının gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Karadeniz, "Anadolu Ajansının 101. yılını en içten dileklerimle kutluyor, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışının bundan sonra da süreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.