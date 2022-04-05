Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 15:19
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karadeniz, mesajında, Anadolu Ajansının kurulduğu günden beri doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışı ile kamuoyunu aydınlattığını belirtti.

Türk milletinin Milli Mücadele'deki haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve aziz milleti gelişmelerden haberdar kılmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının ülkenin gurur kaynağı olduğunu aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele yıllarında başlayan toplumun gözü, kulağı olma vazifesini 102 yıldır başarıyla devam ettirmekte olan Anadolu Ajansı, üstlendiği misyonu, yayıncılık anlayışı ve ilkeleriyle milletimizin güvenini kazanmış bir kuruluştur. Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren, yayın çizgisi ve kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansının 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum."

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Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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