Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci Akıncıları kahramanlık köşesini açtı - Son Dakika

Demirci ilçesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Hükümet Konağı'nda oluşturulan "Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesini" açtı.

Karadeniz, Hükümet Konağında Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin tarafından karşılandı.

İlçede devam eden yatırımlar ve mevcut durum ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Karadeniz, Demirci Kaymakamlığı proje ofisince Milli Mücadele kahramanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncıları anısına İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yapılan Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesini hizmete açtı.

Demirci Akıncılar Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı'dan bilgi alan Vali Karadeniz, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile de görüştü.

Mithatpaşa Mahallesindeki bir şehit ailesini de ziyaret eden Karadeniz, Ayasofya Camisinin halılarının dokunduğu Özkul Halı firması ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.