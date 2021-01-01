Vali Yaşar Karadeniz, görevi başındaki personelle karşıladı - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis ve jandarma uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaret etti.

Vali Karadeniz, ziyaretlerde, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekipleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi ve Merkezefendi Devlet Hastanesi personelinin yeni yıllını kutladı.

Karadeniz, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Karadeniz'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Bahri Bostancı eşlik etti.

Vali Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılının zor bir yıl olduğunu ve zorluklara rağmen hem Türkiye'nin hem de Manisa'nın en az kayıp ve zayiatla bu yılı geçirildiğini söyledi.

2021 yılına tüm vatandaşların ümitle baktığını belirten Karadeniz, "Ben inanıyorum ki aşılama konusunda sağlık personelleri, eğitim camiası gibi önemli noktalarda aşılama süreci tamamlandığında normal hayata yavaş yavaş dönmeye başladığımız bir yıl olacak 2021 yılı. Uzmanlarında görüşleri de zaten yaz mevsimine doğru büyük ölçüde normalleşmeye geçilmiş olacak. Bu gece yılbaşı dolayısıyla nöbette bulunan çalışma arkadaşlarımızı ziyarete çıktık, yeni yıllarını kutladık." ifadelerini kullandı.