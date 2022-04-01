Manisa ve Denizli'de ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Manisa ve Denizli'de ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 22:39
Manisa ve Denizli'de ilk teravih namazı kılındı

Manisa ve Denizli'deki camilerde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Manisa ve Denizli'deki camilerde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Manisa'da vatandaşlar, başta tarihi özellik taşıyan Muradiye, Hatuniye ve Sultan olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Demirci ilçesindeki Merkez Alaca Camisi'nde İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, ramazanın önemine ilişkin vaaz verdi.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazanın tüm dünyaya barış getirmesi için dua etti.

Camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

Denizli

Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ni dolduran vatandaşlar, oruç ve ramazan hakkındaki sohbeti dinledi.

Yatsı namazını kılan vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Namazın ardından dua edildi.

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Teravih Namazı, Muradiye, Denizli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa ve Denizli'de ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


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