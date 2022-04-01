Manisa ve İzmir'de fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu - Son Dakika
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Manisa ve İzmir'de fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu

01.04.2022 16:36
Manisa ve İzmir'de fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu

Manisa ve İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, sokağa düşen kiremit parçaları hasara ve kırılan camlar yaralanmalara neden oldu.

Manisa ve İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, sokağa düşen kiremit parçaları hasara ve kırılan camlar yaralanmalara neden oldu.

Manisa'da öğleden sonra etkisini artıran fırtınanın etkisiyle itfaiye ekipleri, 10 çatı uçma ihbarına müdahale etti.

Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Mahallesi 3818. Sokak'ta bir apartmanın çatısı, yerinden sökülerek iki bina arasındaki boşluğa düştü. Çevredeki apartmanlarda hasar oluştu.

Yarhasanlar Mahallesi 2321. Sokak'ta bir binanın çatısı, yerinden söküldü. Şehzadeler'e bağlı Arda Mahallesi 3217. Sokak'ta ise 5 katlı apartmanın çatısındaki kiremitler yola düştü. Park halindeki araçlarda hasar oluştu. Apartmanın çevresi, yaya geçişine kapatıldı.

Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda da kırılan iki pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu ile Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi Spor Salonunun çatısındaki kiremitlerin okul bahçesine düşmesi sonrası güvenlik önlemi alındı.

Fırtına İzmir'de de etkili oldu.

İtfaiyeye çok sayıda ağaç devrilme ihbarının geldiği kentte Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi 1375 Sokak'ta bir otelin çatısındaki beton parçaları, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olay anını güvenlik kamerası kaydetti.

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İtfaiye, Fırtına, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa ve İzmir'de fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu - Son Dakika


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