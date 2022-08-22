Manisa ve İzmir Körfezi bin 517 metreden kuşbakışı izlenecek - Son Dakika
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Manisa ve İzmir Körfezi bin 517 metreden kuşbakışı izlenecek

22.08.2022 10:47

Manisa ve İzmir Körfezi bin 517 metreden kuşbakışı izlenecek Spil Dağı'nın en yüksek noktasına Ahşap Seyir Terası yapılıyor Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı zirvesine seyir terası yapımına başlandı.

Manisa ve İzmir Körfezi bin 517 metreden kuşbakışı izlenecek

Spil Dağı'nın en yüksek noktasına Ahşap Seyir Terası yapılıyor

MANİSA - Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı zirvesine seyir terası yapımına başlandı. Çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Manisalı ve diğer illerden gelen yerli turistlerin Spil Dağı Milli Parkı'na çıktıklarında en fazla uğradıkları yer olan ve adını zirvede yer alan dev Türk bayrağından alan Bayrak Tepe mevkiine, Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü tarafından seyir terası yapılması çalışmalarına başlandı.

Gediz Ovasının yanı sıra Çandarlı ve İzmir Körfezi ile Manisa'nın Saruhanlı, Akhisar, Turgutlu, Salihli ilçelerinin görülebildiği hakim bir tepe olan Bayrak Tepe'de, eşsiz manzaranın daha konforlu ve rahat izlenebilmesi amacıyla başlatılan ahşap teras çalışmalarının 1 ay gibi kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Ahşap Teras çalışmaları hakkında bilgi veren Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, "Spil Dağı Milli Parkı'mızın en yüksek noktası olan Bayrak Tepe Mevki'nin en uygun köşesine ve vatandaşlarımızın gelip mutlaka uğradıkları bu Bayrak Tepe'ye seyir terası çalışmalarına başladık. Manisalılara da şu dönemde güzel bir sürpriz olacak ve çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Milli Parkı'mıza gelen vatandaşlarımızın büyük kısmı bu noktaya eşsiz manzarayı izlemeye geliyor. Terasın yapımı tamamlandıktan sonra hem sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla elimizden gelen çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda da manzaraların izlenebileceği teras ve noktaların bulunduğuna dikkat çeken Ernalçacı, "Vatandaşlarımız Milli Parkı'mıza çıkarken dinlenme adı altında büyüklü küçüklü teraslarımızdan faydalanıyorlardı. Amacımız bu bölgede biraz riskli bir alan, hem kendi güvenliklerini alabilecekleri, hem de 3-5 dakika burada çok güzel zaman geçirebilecekleri bir alan olacak. Benzer terasların yapılması çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Bayrak Tepe Ahşap Terasının yapım çalışmalarının sona ermesi ardından, bölgede kafeteryanın da kısa sürede hizmete gireceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa ve İzmir Körfezi bin 517 metreden kuşbakışı izlenecek - Son Dakika

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