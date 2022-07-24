Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı - Son Dakika
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Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

24.07.2022 22:15

Manisa'nın Akhisar ilçesi ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın başladı. Manisa'da yangın bölgesindeki 20 ev boşaltılarak, toplamda 40 kişi tahliye edildi. Kütahya'da ise alevlerin yükseldiği Küreci köyünde tahliye çalışması başlatıldı.

Manisa ve Kütahya'da akşam üzeri başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. İki ilde de alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'DA OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı.

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

20 EV BOŞALTILDI, 40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor. Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

KÜTAHYA'DA DA YANGIN SÜRÜYOR

Kütahya'da ise Emet ilçesine bağlı Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

BÖLGEYE HELİKOPTER VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale ediliyor.

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

KÜRECİ KÖYÜNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi.

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Son Dakika Güncel Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı - Son Dakika
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