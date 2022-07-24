Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

Manisa ve Kütahya'da akşam üzeri başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. İki ilde de alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'DA OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı.

20 EV BOŞALTILDI, 40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor. Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

KÜTAHYA'DA DA YANGIN SÜRÜYOR

Kütahya'da ise Emet ilçesine bağlı Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE HELİKOPTER VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale ediliyor.

KÜRECİ KÖYÜNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi.