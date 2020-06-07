MANİSA Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ortadan kayboldu - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ortadan kayboldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Virajı alamayan otomobil, demir korkulukları parçalayıp, sulama kanalına uçtu. İçinde az miktarda su bulunan kanala uçan otomobilin sürücü çevredeki tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kula Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan İzmir- Ankara karayolu yönüne giden 45 K 0441 plakalı otomobil, virajı alamayıp, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil köprü korkuluklarının demir korkulukların parçalayıp, dibinde az miktarda su bulanan sulama kanalına uçtu. Kanaldaki otomobili fark eden yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilde kimseye rastlanmadı. Bunun üzerine çevrede 2 saat süreyle yapılan herhangi ölen ve yaralanan kimseye rastlanmadı. Polis otomobilde yaptığı aramada bulunan cüzdan, kredi kartları ve cep telefonunu muhafaza altına aldı.

Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken, polis otomobilin ruhsat sahibi olduğu ve kazananı ardından olay yerinden ayrıldığı sanılan Onur Salih Tembel'in yakalanması için çalışma başlattı.