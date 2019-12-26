Manisa'ya 2019'da ortalamanın üzerinde yağış düştü - Son Dakika

Meteoroloji Manisa İl Müdürü Naci Gürbüz, Manisa'nın yıllık metrekareye düşen yağış ortalamasının 747 kilogram olduğu belirterek, 2019 yılında bu rakamın 826 kilogram olarak gerçekleştiğini söyledi.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum müdürü Naci Gürbüz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette İl Müdürü Naci Gürbüz ve kurum görevlileri Vali Deniz'e çalışmaları hakkında bilgi verdi. Manisa'nın yıllık metrekareye düşen yağış ortalamasının 747 kilogram olduğu bilgisini veren Gürbüz, 2019 yılında bu rakamın 826 kilogram olarak gerçekleştiğini söyledi. Gürbüz, Pazar gününden itibaren yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının Manisa'da etkisini göstereceğini Pazartesi günü ise il merkezinde karla karışık yağmur beklediklerini de ifade etti.



Vali Deniz de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sahip olduğu imkanlarla anlık veya haftalık doğru tahminlerde bulunduğunu vatandaşların hava durumu ile ilgili doğru bilgileri kurumun sitesinden takip edebileceğini belirterek, kurum görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA